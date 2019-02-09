رئيس الوزراء العراقي: الأوضاع الطبيعية تعود تدريجيا في أرجاء البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد (أ ش أ) قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم السبت، إن الأوضاع الطبيعية تعود بالتدريج إلى كافة المناطق العراقية.

وذكر مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أن رئيس الوزراء العراقي أكد، خلال استقباله وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، أن الأوضاع الطبيعية تعود بالتدريج في أرجاء البلاد، وأن القوات الأمنية العراقية تمسك بالمبادرة، مبينا أن التعاون الإقليمي والدولي عامل مهم في القضاء على تنظيم داعش الذي يشكل خطرا على الجميع.

وأعرب عبد المهدي، بحسب البيان، عن اعتزازه بالعلاقات العراقية - الفرنسية، وشكره لفرنسا لوقوفها بجانب العراق في محاربة التنظيمات الإرهابية، داعيا إلى تركيز الدعم في المرحلة المقبلة على المجالات الاقتصادية وإعمار العراق واستقراره.

من جانبها، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية إن بلادها تنظر باحترام وتقدير للدور المحوري الذي يتميز به العراق، مؤكدة دعم فرنسا لاستقرار العراق، والسعي لمواصلة جهود ملاحقة بقايا تنظيم داعش الإرهابي.

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