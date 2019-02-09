كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أوكرانيا: الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو سيضمن أمن البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني والمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 من مارس المقبل بيترو بوروشينكو، اليوم، إن "انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" وحده الذي يمكن أن يضمن "استقلال وحرية والأمن القومي ورخاء" هذا البلد.

وذكر بوروشينكو، الذي يحل ثالثاً في الاستطلاعات بعد رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، والكوميدي والممثل فلاديمير زيلينسكي، في خطاب في منتدى الحوار المفتوح بكييف، أن روسيا تحاول التوصل إلى أن تعود أوكرانيا تحت تأثيرها وتحاول التأثير في الانتخابات.

وأفاد بوروشينكو، الذي بدأ حملته الرئاسية اليوم، بأن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تكمن في "تدمير الدولة الأوكرانية المستقلة وحرمان الأوكرانيين من حقهم في العيش في سلام وأمان".

وأكد أن روسيا "تحاول التدخل في انتخاباتنا كما فعلت في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكذلك في استفتاء بريطانيا وهولندا" في إشارة إلى استفتاء بريطانيا حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "البريكست" والاستفتاء الهولندي حول اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في عام 2016.

وذكر: "نتقدم في الصناعة الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والبنى التحتية واللوجيستيك والسياحة".

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح أن "الاقتصاد يتجاوز الأزمة ويستعيد تعافيه".

وتعهد أمام ناخبيه بتعزيز اللامركزية في حال انتخابه لولاية ثانية.