أنفلوانزا الخنازير.. العثماني: أُغلقت مدرستين أو ثلاث ولا مبرر لذلك.. والفزع مبالغ فيه

لازال موضوع أنفلوانزا الخنازير، يستأثر بحديث المسؤولين الحكوميين حيث ما حلوا وارتحلوا، وفي هذا الصدد، تطرق سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صباح اليوم السبت، إلى المضووع، مؤكدا أن مدرستين أو ثلاث تم إغلاقها بسبب الأنفلوانزا، مؤكدا أن لا مبرر لذلك.

وأضاف العثماني، خلال كلمة له في افتتاح اجتماع اللجنة المركزية لشبيبة حزبه، “لا معنى لإغلاق المدارس ولا مبرر لذلك، كان يجب على من أصيب أن يذهب لمنزله دون إغلاق المدرسة، ولا معنى لذلك في المنطق الصحي”.

وأوضح رئيس الحكومة أن “الزكام عادي ولكن الكثير من الناس يصدقون الإشاعات، ويبنون على معلومات غير صحيحة، إلى أن ساد بعض الأوساط أو المدارس فزع مبالغ فيه، ونحن نقول أن الزكام هو كأي زكام، لكن عندما يصيب إنسان له ضعف في المناعة أو مرض خطير، ممكن أن يؤثر فيه”.

ويرى العثماني أن المغرب يمر من المرحلة الأخيرة للوباء، وقال: “لازال أسبوع فقط، ولم يعر هناك مبرر لأخذ التلقيح، لأن مفعوله يكون بعد أسبوعين”.