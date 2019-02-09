مطعم في الدار البيضاء يمنع الفنان النكادي من الدخول لأنه كفيف..والأخير يحكي لـ”اليوم24″ التفاصيل!

كشف الفنان المغربي عبد الفتاح النكادي عن تعرضه لانتهاك حقوقه و”للتمييز” بسبب كونه شخصا كفيفا، وذلك بأحد المطاعم بمدينة الدار البيضاء.

وكان عدد من أصدقاء الفنان اليساري قد أكدوا تعرضه للمنع ليلة أمس الجمعة، من دخول مطعم “الطونكان”، بدعوى أنه شخص لا يبصر.

وعبر النكادي في تصريح “لليوم 24” عن رفضه لهذا السلوك “لتمييزي”، مؤكدا أنه ليس شخصا قاصرا ولم يخالف القانون الذي يفرض وجود مرافقين لأي شخص كفيف للدخول إلى محلات مماثلة، حيث أنه كان مصحوبا باثنين من أصدقائه.

وأضاف النكادي بأن هذه الممارسات تضاف إلى عدد العراقيل التي يعاني منها المكفوفون التي تقف أمام ممارسة أنشطتهم الإعتيادية وبينها إجراء المعاملات الإدارية أو البنكية، داعيا إلى ضرورة العمل على تجاوز هذا الوضع.