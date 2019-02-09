انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد: غارة لقوات موالية لحفتر على حقل "الفيل" الليبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 06:50 مساءً - قصفت طائرات حربية تابعة لقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، اليوم السبت، أهدافاً قرب حقل الفيل النفطي، في مدينة أوباري جنوب غربي ليبيا.

من جانبه ندد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بليبيا، بقصف مطار حقل الفيل النفطي ووصف الغارة بـ "العمل الإرهابي".

ووجهت الضربة إلى شمال مدرج طيران حقل الفيل تنفيذاً للبلاغ الصادر عن غرفة عمليات سلاح الجو الليبي يوم الخميس الماضي، بالتعامل مع أي طائرة كانت عسكرية أو مدنية، كهدف معادي سواء استخدمت المطارات أو المدارج المعتمدة أو المهابط الترابية، وفق ما نشر موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية".

وظهرت طائرة تابعة للخطوط الليبية على المدرج فى رحلة غير معلنة وغير مجدولة على جدول رحلات اليوم، فيما رجحت أنباء بأنها كانت تستعد لنقل الفريق علي كنّه إلى طرابلس.

وأظهر مقطع فيديو نشره ناشطون عبر "تويتر"، لقطات من حقل الفيل بعد الضربة الجوية، وتتصاعد سحابة من الدخان جراء انفجار مقذوف ألقت به الطائرة في منطقة ترابية مفتوحة قرب الحقل، دون أحداث أضرار مادية أو بشرية.

وتشن قوات حفتر منذ منتصف الشهر الماضي غارات جوية على بعض مناطق الجنوب الليبي، بهدف تطهيرها من الجماعات الإرهابية والإجرامية على حد زعم "قوات حفتر".