الجيش اليمني يحرر مركز مديرية الحشا في الضالع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اليمني، مساء السبت، أن مقاتلي المقاومة الشعبية سيطروا على مركز مديرية الحشا بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد، بعد معارك ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقل موقع الجيش اليمني، عن مصدر ميداني في المقاومة، أن مقاتلي المقاومة الشعبية هاجموا مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في مركز مديرية الحشا، مشيرا إلى أنه تم السيطرة على مركز المديرية وجبال الأحذوف المحاذية.



وأضاف أن عملية السيطرة جاءت بعد أن لاذت المليشيا بالفرار، مؤكدا أن المواجهات خلفت قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين بينهم قيادات.



وهاجم مقاتلو المقاومة الشعبية، أمس الجمعة، نقطة تفتيش تابعة للحوثيين بمنطقة الأحذوف في المديرية ذاتها، ما أدى إلى مصرع 2 من عناصر المليشيا وجرح 3 آخرين، بالإضافة إلى الاستيلاء على معدات وأسلحة.



كانت مليشيا الحوثي أرسلت، أمس الجمعة، تعزيزات من معسكر حمزة ومديرية السبرة في محافظة إب، وداهمت قرى المواطنين في مديرية الحشا المحاذية لمديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز، وفجرت منزل أحد المواطنين.

