"سوريا الديمقراطية" تبدأ "المعركة النهائية" ضد آخر معاقل داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، السبت، أنها ستبدأ "المعركة النهائية" ضد آخر جيوب داعش في سوريا.

ومني التنظيم الإرهابي، الذي أعلن عام 2014 إقامة ما أسماها بـ"الخلافة" على مساحات واسعة سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور، بخسائر ميدانية فادحة خلال العامين الأخيرين، وبات وجوده حالياً يقتصر على مناطق صحراوية حدودية بين البلدين.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية، التي تضم فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، إثر هجوم بدأته في سبتمبر/أيلول الماضي، من التقدم داخل الجيب الأخير للتنظيم، وباتت تحاصره ضمن 4 كيلومترات مربعة قرب الحدود العراقية.

ودفعت العمليات العسكرية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكثر من 37 ألف شخص إلى الخروج من آخر مناطق سيطرة التنظيم منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول، وغالبيتهم نساء وأطفال من عائلات الإرهابيين، وبينهم نحو 3400 عنصر من التنظيم.

وغالباً ما تكون رحلة الخروج من مناطق التنظيم محفوفة بالمخاطر، وتخشى قوات سوريا الديمقراطية من تسلل الإرهابيين في صفوفهم.

