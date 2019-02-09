الان تتابع هدية جديدة من قطر لأردوغان (صورة) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت قطر هدية جديدة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد 5 أشهر من إرسال “طائرة فارهة”.

وذكر موقع “أحوال” التركي أن الهدية عبارة عن حافلة فاخرة، واستقبلها أردوغان في مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة أنقرة.

وحضر أردوغان شخصيًا لتسلم الهدية، حيث تفقد الحافلة وحصل على معلومات مفصلة عنها من عضو مجلس إدارة الشركة، طالب ترك وطه ياسين أوزترك، بحسب صحيفة زمان التركية المعارضة.

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