كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار ارتفاع أسعار الدجاج في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر ارتفاع أسعار الدجاج في إيران خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم استطاعة الشعب الإيراني شراءها.



وحسبما ذكرت الأرقام، وصل سعر الدواجن إلى 14300 الف تومان في الأسواق.



وكانت تقارير أشارت أنه بسبب غلو أسعار الدواجن، فإن الشعب الإيراني لا يشتري الدجاجة كاملة.

