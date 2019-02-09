كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار ارتفاع أسعار الدجاج في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وحسبما ذكرت الأرقام، وصل سعر الدواجن إلى 14300 الف تومان في الأسواق.
وكانت تقارير أشارت أنه بسبب غلو أسعار الدواجن، فإن الشعب الإيراني لا يشتري الدجاجة كاملة.
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