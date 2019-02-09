كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترودو": التأثير الصحي على الدبلوماسيين الكنديين في كوبا مرئي وحقيقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كانت أوتاوا وواشنطن قد ادعتا من قبل أن بعض دبلوماسييها في هافانا ظهرت عليهم أعراض مرض غريب.

وذكرت وسائل الإعلام، أن بعض الضحايا عانوا من فقدان السمع الدائم وإصابات محتملة في الدماغ بسبب "سلاح سونيك" غامض.

وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو: "لقد أخذنا الأمر بجدية بالغة من البداية، وسنظل نأخذ على محمل الجد صحة وسلامة جميع الكنديين الذين يخدمون في أي مكان بالخارج".

كما أشار إلى أنه "ليس هناك شك في أن التأثيرات الصحية على الدبلوماسيين في كوبا كانت واضحة وحقيقية".