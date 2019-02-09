كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخرطوم تتعهد بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الدولة بوزارة الإعلام السودانية مأمون إبراهيم، أن إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن سيتم خلال الساعات القليله المقبلة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عمر البشير. وكان الرئيس السوداني قد تعهد، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف وكتاب الأعمدة وقادة أجهزة الإعلام المحلية مساء الأربعاء الماضي، بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين وحل كافة القضايا المتعلقة بالصحافة والإعلام، مؤكدا أن باب الحوار مفتوح مع أي جهة لتحقيق السلام وإخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية.

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