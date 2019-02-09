كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: تمرد للسجينات داخل سجن قرچك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع تمرد من قبل السجينات داخل سجن قرچك، والواقع في سجن ورامين بسبب تعامل الحارس السئ مع امرأة مريضة داخل السجن.

وأتسع التمرد ليتحول إلى احتجاج داخل السجن وأدى لأنتشار القوات وقامت بالانتشار داخل وخارج السجن.

وأطلق حراس السجن الغاز المسيل للدموع والنيران من أجل تفريق السيدات المتمردات.



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