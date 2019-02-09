كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 17 قتيلا حصيلة ضحايا المبنى المنهار في إسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد قتلى المبنى السكني الذي انهار في اسطنبول الأربعاء الماضي إلى 17 قتيلا، وفقما أفاد مراسلنا في تركيا السبت.

وكان المبنى، المكون من ثمانية طوابق، انهار في حي كارتال في الجانب الآسيوي من المدينة التركية.

وأنقذ رجال الإنقاذ الجمعة، طفلا من تحت الأنقاض بعد يومين من عمليات البحث المستمرة عن أشخاص مفقودين تحت الحطام .

ويقطن المبنى السكني المنهار 43 شخصا في 14 شقة. فيما يضم الطابق الأرضي من المبنى مشغلا يعمل فيه 25 شخصا، بحسب سكّان في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو انهيارا سريعا وعنيفا للمبنى، الذي كان يسير أمامه عدد من المشاة وقت سقوطه.