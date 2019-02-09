كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: المؤسسة الوطنية للنفط تناقش أزمة حقل الشرارة مع "ريسبول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم السبت، إن رئيسها مصطفى صنع الله ناقش أزمة حقل الشرارة النفطي مع مسؤولين من شركة "ريبسول" الإسبانية في طرابلس.

وقالت المؤسسة إن الجانبين دعيا في المحادثات التي أجريت يوم الخميس "إلى وقف الأعمال القتالية والنزاعات المسلحة داخل المنشأة وحولها، والتي تعتبر مطلباً أساسياً لاستئناف العمليات الإنتاجية في الحقل".

ظل حقل الشرارة، أكبر حقول النفط الليبية، أساس نزاع بين الحكومة المعترف بها دولياً ومقرها طرابلس وحكومة منافسة تتمركز في شرق البلاد.

وأوقف محتجون ورجال عشائر الإنتاج في الحقل الذي تديره شركة "ريبسول" ويقع في جنوب ليبيا في ديسمبر. وأرسلت الحكومة المتمركزة في الشرق قوة للسيطرة لإبعاد الفصائل المسلحة عن الحقل.

ويتعرض إنتاج النفط في ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لاضطرابات منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في عام 2011.