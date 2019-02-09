بعد العثور على جثمان اللاعب سالا..هذا ما قررته عائلته

خطوة نبيلة تلك التي أقدمت عليها عائلة الراحل إيميليانو سالا، بتخصيص التبرعات التي جمعتها سابقاً لمواصلة البحث عن جثمان قائد الطائرة، الذي كان مع اللاعب في رحلة أودت بحياتهما في ظروف غامضة.

وحسب صحيفة “دا صن”، فإن عائلة اللاعب الأرجنتيني، طالبت بمواصلة البحث عن الطيار إيبوتسون، بالرغم من انتشال جثمان سالا، وسط حطام الطائرة المنكوبة، وفي عمق يزيد عن 20 متر تحت البحر.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت قبل 24 ساعة، أن الجثمان الذي عثر عليه بين حطام الطائرة في قناة المانش تخص لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا.

وبثت شرطة منطقة دورست رسالة عبر الشبكات الاجتماعية ورد فيه: “يؤكد الطب الشرعي في دروست رسميا أن الجثمان الذي وصل اليوم إلى ميناء بورتلاند هو للاعب كرة القدم إيميليانو سالا”.

وأضافت شرطة دورست :“تم إبلاغ ذوي السيد سالا والطيار ديفيد إيبوتسون. تعازينا لكم”، وذلك عبر حسابها على شبكة (تويتر) الاجتماعية.

وكان قسم الحوادث الجوية في بريطانيا قد أكد الخميس الماضي، انتشاله جثمانا من بين حطام الطائرة. قبل أن يتبين أنه لإيميليانو سالا.