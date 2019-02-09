بسبب كثافة الضباب..اصطدامات بين عدد من السيارات في “الأطوروت” بين الرباط وفاس وتوقف حركة السير

أدى انتشار الضباب الكثيف في الطريق السيار الرابطة بين الرباط وفاس، صباح اليوم السبت، إلى توقف حركة السير بعد سلسلة من الإصطدامات بين عدد من السيارات ببعضها البعض. وعلم “اليوم24″، أن الكثافة القوية للضباب وانعدام الرؤية بشكل كبير في الطريق السيار بين الرباط وفاس أوقفت حركة السير، وتسببت في وقوع سلسلة من الإصطدامات بين السيارات. ولم يتأكد لحد الآن وجود ضحايا، فيما أكدت بعض المصادر تسجيل عدد كم الإصابات بجروح مختلفة، بالإضافة إلى الخسائر المادية في السيارات. وفور علمها الواقعة، انتقلت عناصر الدرك الملكي و رجال الوقاية المدنية، والذين تمكنوا بعد حوالي ساعة من الزمن من إرجاع حركة السير في الطريق السيار بين الرباط وفاس إلى حالتها الطبيعية.

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