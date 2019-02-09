حذر من التحكم والبلطجة داخل الـPJD.. بنكيران: لسنا الاتحاد الاشتراكي للسبعينات.. كان معه الشعب والنخب وانظروا حجمه اليوم

بعدما ظل بعيدا عن “مدفعيته”، عاد عبد الاله ابن كيران لـ”يقطر الشمع” على الاتحاد الاشتراكي، داعيا أعضاء حزب الـPJD إلى أخذ الموعظة من مسار الاتحاد الاشتراكي.

وقال ابن كيران أمس الجمعة، في لقاء مع أعضاء حزبه زاروه من مديونة: “الحزب لحد الآن لازال فيه الخير الكثير، والحرية هي الأساس في إطار الضوابط والقواعد”.

وأضاف: “من يخاف علينا من أن نأخذ نفس المسار الذي أخذه حزب كان أكبر منا، أقول لكم بكل صراحة لا تخطئوا، لا تعتقدوا أن العدالة والتنمية هي الاتحاد الاشتراكي”.

وتابع: “نحن لسنا الاتحاد الاشتراكي الذي كان في السبعينات، أقولها بكل صدق، الاتحاد الاشتراكي الذي كان في السبعينات كان معه الشعب والنخبة أيضا، نحن حزب لابأس به، لكن ليس بنفس حجم الاتحاد الاشتراكي وانظروا اليوم إلى حجمه”.

ويرى ابن كيران أنه إن أراد حزبه ممارسة التحكم والبلطجة لن تكون الأمور جيدة، مضيفا: “يقول لي سي ادريس الأزمي، هؤلاء قلة وسيظلون كذلك، لأن الناس النزهاء سيغادرون الحزب، وهذا ما وقع في الاتحاد الاستراكي”.

وخاطب ابن كيران أعضاء حزبه قائلا: “إياكم واليأس واصمدوا في الحزب ولا تغادروه، وحين تأتي لحظة صعبة فافهموا أن ذلك طبيعي، وافهموا أنه إن كان فيكم الخير، فلن يغلبكم إلا من فيه الخير أكثر منكم، وستكونون فرحين طبعا”.