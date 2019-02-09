يافة الناصرة: إصابتان إحداهما خطيرة في حريق منزل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيبت مسنة في السبعينات من عمرها بجروح وصفت بأنها خطيرة، إثر اندلاع حريق في منزلها ببلدة يافة الناصرة، صباح اليوم السبت.

وعلم من مصدر طبي، أن المصابة أصيبت نتيجة تعرضها لحروق في منطقة الوجه واستنشاقها الدخان، وقد أحيلت إلى مستشفى "رمبام" في حيفا وهي فاقدة للوعي وموصولة بجهاز التنفس الاصطناعي.

كما أسفر الحريق عن إصابة رجل (65 عاما) إثر استنشاقه الدخان، وقد نقل إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة بحالة طفيفة.

ووصلت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وعملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحريق اندلع على خلفية وقوع تماس كهربائي في السرير التي كانت ترقد عليه المصابة بسبب حالتها الصحية.