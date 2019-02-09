بعد العثور على سالا.. إطلاق حملة تبرعات لانتشال جثة الطيار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت عائلة الطيار ديفيد إيبوتسون الذي فقد أثره في تحطم الطائرة الصغيرة التي كان على متنها هو ولاعب كرة القدم الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا، بحملة لجمع التبرعات للبحث عنه وكشف مصيره.

وصرّحت الشرطة الإنكليزية ليل أول أمس الخميس، العثور على جثة سالا في جزء من حطام الطائرة التي تحطمت في بحر المانش في 21 كانون الثاني/ يناير، في طريقها من فرنسا إلى ويلز. والعثور على هذا الحطام هو نتيجة تمكن عائلة سالا من جمع تبرعات وإطلاق عملية بحث خاصة، إثر توقيف السلطات الرسمية عملية البحث من قبلها.

ومن أجل الغموض الذي لا يزال يحيط بمصير الطيار البالغ من العمر 59 عاما، أطلقت عائلته عبر شبكة الإنترنت صفحة خاصة كتبت فيها "كعائلة نحن نعول على طيبة الناس لمساعدتنا في جمع تبرعات نحن في أمس الحاجة إليها لمساعدتنا في العثور على والدنا، زوجنا، وابننا الحبيب".

كما وأضاف البيان على الصفحة "أن يقال لنا إن البحث معلّق في المستقبل القريب، لم يؤد سوى إلى جعل هذا الوقت المأسوي أكثر صعوبة".

وجمعت الحملة صباح اليوم السبت ما يقارب 25 ألف جنيه استرليني فقط، من أصل المبلغ المنشود البالغ 300 ألف جنيه (390 ألف دولار).

وأبدت عائلة سالا في بيان بها يوم أمس الجمعة تضامنها مع "ديفيد إيبوتسون وأسرته، على أمل أن تبذل السلطات قصارى جهدها للعثور عليه".

ويذكر أن الطائرة تحطمت خلال رحلة بين مدينة نانت الفرنسية حيث كان سالا (28 عاما) يدافع عن ألوان فريقها المحلي، والعاصمة الويلزية كارديف التي كان فريقها المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يستعد للترحيب بالمهاجم الأرجنتيني في صفوفه بعد انتقاله من النادي الفرنسي.

وقد فقد أثر الطائرة عن شاشات الرادار على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غيرنسي في بحر المانش، في 21 كانون الثاني/ يناير.

وأوقفت السلطات بداية البحث عن الطائرة، قبل أن تستأنف بمبادرة من عائلة سالا التي استعانت بموارد خاصة في عملية بحث مولها دعم قدمه لاعبو كرة قدم أبرزهم مواطن سالا ليونيل ميسي، إضافة إلى العديد من المتبرعين عبر شبكة الإنترنت.

وتجاوزت قيمة التبرعات 370 ألف يورو (422 ألف دولار).

وقال المتخصص في البحث عن حطام السفن وصاحب الشركة الخاصة التي وجدت الحطام ديفيد ميرنز، أنه لولا التبرعات "لم يكن ليبحث أحد عن الطائرة" لـ"وكالة فرانس برس" قبل أن يتم انتشال الجثة في وقت متأخر ليل الأربعاء الماضي، والتعرف إليها رسميا بعد نحو 24 ساعة.

ويذكر أنه لم يتم العثور سوى على جثة واحدة في الحطام.