في سباق جديد: ميسي يتفوق على كريستيانو ونيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يتفوق على أبرز نجوم الكرة الأوروبية في سباق مالية من حيث أعلى اللاعبين تقاضيا للرواتب الشهرية في أوروبا، بحسب ما كشفت عنه صحيفة "ليكيب".

وتصدر ميسي القائمة براتب شهري قيمته 8.3 مليون يورو، يليه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي (4.7 مليون يورو)، ثم أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد (3.3 مليون يورو)، ثم نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان (3.06 مليون يورو)، يليه زميله السابق بصفوف برشلونة لويس سواريز (2.9 مليون يورو).

وفي المركز السادس يحل غاريث بيل جناح ريال مدريد براتب شهري قيمته 2.5 مليون يورو، يليه فيليب كوتينيو صانع ألعاب برشلونة (2.3 مليون يورو)، أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد (2.28 مليون يورو)، كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان (1.73 مليون يورو)، ثم مسعود أوزيل لاعب آرسنال الإنجليزي 1.6 مليون يورو.

ولفتت إلى أن أعلى راتب شهري للاعب بالدوري الألماني، خرج من قائمة العشرة الأوائل، حيث يتقاضى روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ 1.33 مليون يورو.

كما كشفت "ليكيب" عن قائمة أعلى 5 رواتب بالدوري الفرنسي حيث تضم بجوار نيمار ومبابي، زملاءهم الثلاثة في صفوف بي إس جي، إدينسون كافاني (1.5 مليون يورو)، تياغو سيلفا (1.16 مليون يورو)، وأنخيل دي ماريا (1.1) مليون يورو.