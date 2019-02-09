الإنتر يقترب من توجيه ضربة لبرشلونة ومانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي على أعتاب إحباط مساعي برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي لضم أحد نجومه.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر ميلان توصل إلى اتفاق لتجديد عقد مدافعه ميلان سكرينيار، حتى عام 2023، ويتبقى فقط بعض الإجراءات قبل الإعلان بصورة رسمية عن ذلك.

وأشار إلى أن راتب اللاعب السنوي سيرتفع في العقد الجديد من 1.7 مليون يورو إلى 3 ملايين، بالإضافة إلى المكافآت.

كما أوضح الموقع الإيطالي أن العقد الجديد لسكرينيار مع إنتر ميلان لن يتضمن أي شرط جزائي يسمح للاعب بالرحيل.

وجاء تحرك إنتر لتحصين سكرينيار، بعد الأداء الجيد للاعب في الموسم الحالي، وتشكيله لثنائية مميزة في قلب الدفاع مع ستيفان دي فري.