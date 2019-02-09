شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية المجلس الانتقالي.. حضرموت تدشن دوري " الجنوب يجمعنا " والان مع التفاصيل

تحت شعار " الجنوب يجمعنا " تبدا بملعب بارادم بالمكلا عصر اليوم السبت ، أولى مباريات دوري كرة القدم ، الذي يرعاه المجلس الانتقالي الجنوبي ،

وينظمه اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت ..

وتجمع مباراة اليوم ناديي شباب القارة و وحدة شحير فيما ستتواصل منافسات الدوري الذي ينظم على شرف الدورة الثانية للجمعية الوطنية التي ستحتضنها مدينة المكلا خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري وعلى مدى تسعة أيام ..

حيث سيشارك في الدوري عشرة أندية هي التضامن ، و المكلا ، والأهلي ، وسمعون ، ووحدة المكلا ، وشباب روكب ، وشباب القارة ، واتحاد الشبيبة ، و وحدة شحير ، و النهضة .

و ستقام غدا الأحد مباراتين ، يلتقي في احداها على ملعب بارادم التضامن مع شباب روكب ، وفي الأخرى يستضيف ملعب الشاحت اتحاد الشبيبة وسمعون.

وعلى صعيد آخر، انتخبت الجمعية العمومية لجمعية الدعوة الخيرية بحضرموت في دورتها الانتخابية السادسة هيئة ادارية جديدة للجمعية مكونة من عشرة أعضاء برئاسة منير أحمد بامحيمود .

وجرى في الاجتماع الذي حضره أعضاء الجمعية العمومية المصادقة على التقارير المالية والادارية والرقابة والتفتيش بعد مناقشتهما باستفاضة من قبل الحاضرين ، وكذا استعراض الخطة والموازنة للعام 2019م .

وفي الاجتماع عبر وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي عن فخره واعتزازه بالأعمال والمشاريع التي قدمتها الجمعية ، داعيا الهيئة الادارية الجديدة لبذل المزيد من الجهود في خدمة المجتمع ، مشددا على أهمية الشراكة والتكامل بين منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية .

بدوره أشاد مدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء عبدالله باجهام بالعمل المتميز والمؤسسي للجمعية وابداعها في تنفيذ المشاريع النوعية ودورها الريادي في خدمة المجتمع .

وأوضح رئيس جمعية الدعوة الخيرية الدكتور فهمي مسيعد بأن الجمعية انطلقت من رؤية ثابتة لتحقيق الريادة في مجالي التوعية والتعليم ورسالة سامية في بناء الانسان علميا وتوعويا بكادر مؤهل بالشراكة مع مؤسسات الدولة ، وتطرق الى سياسات ومشاريع الجمعية خلال الثلاث السنوات الماضية .

تخلل الاجتماع الانتخابي عرض روبرتاج يوضح المشاريع التي نفذتها الجمعية خلال الثلاث السنوات الماضية وعدد المستفيدين منها ، وعرض الخطة الخمسية للجمعية وأبرز الخطوط والسياسات والأهداف التي تسعى الجمعية لتحقيقها ،والقاء قصيدة شعرية نالت جميعها اعجاب الحاضرين .

حضر الجلسة الافتتاحية عضو مجلس النواب أحمد حسن باحويرث ، ومدير عام مديرية السوم سليم باشامخة ، وأعضاء المجلس المحلي بمديرية تريم والشخصيات الاجتماعية وجمع من المواطنين .