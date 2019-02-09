شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام البنك الاهلي اليمني يثمن نشاط مؤسسة الطلاب المتفوقين بعدن والان مع التفاصيل

ثمن الدكتور أحمد علي عمر بن سنكر مدير عام البنك الاهلي اليمني، دور ونشاط مؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين بعدن، برعاية ودعم وتحفيز طلاب الجامعة وتشجيعهم على التميز العلمي والابداع الفكري.

وعبر د.أحمد بن سنكر خلال زيارته اليوم السبت (9 فبراير2019م)، لمكتب المؤسسة بعدن، عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور عمر بن عبدالله بامحسون رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأمل التنموية للطلاب المتفوقين، واهتمامه بطلاب الجامعة والمعاهد التخصصية والتنمية العلمية الأكاديمية الذي من شأن ذلك تطوير المجتمع ونماءه المطرد.

وتطرق خلال زيارته للمؤسسة ولقاءه بطاقمها الاداري الى الدور الريادي الذي قام به البنك الاهلي في استمرار دورة الحياة المالية من خلال تقديم الخدمات المصرفية وصرف مرتبات الموظفين والمساعدة بعدم انهيار أو توقف النشاط الاقتصادي للبلد وعدن والمحافظات المحررة أثناء الحرب واعادة فتح فروع البنك التي اغلقت أثناء الحرب بالمحافظات بوقت قياسي.

وأشار ان البنك الاهلي الذي يتمتع بمكانة وسمعة طيبة داخل البلاد وخارجها سيشهد خلال الشهرين المقبلين تطورات مهمة في أداءه ونشاطه المصرفي وتنفيذ العمل بالهيكلة الجديدة له والبدء بنظام الأتمتة الالكترونية الحديثة، وذلك بعد ان يتم تركيب الاجهزة الجديدة من قبل شركة متخصصة والانتهاء من تدريب الكوادر المتخصصة بالآتمتة الالكترونية لعمل البنك والخدمات المصرفية.

واوضح مدير عام البنك الاهلي، ان هذه النقلة النوعية لاتمتة عمل البنك الاهلي ستعزز من دوره ومكانته ومنافسته بشكل افضل في السوق المصرفي والمالي داخل وخارج الوطن.

وتناول د.احمد بن سنكر خلال زيارته اهتمام البنك الذي تأسس عام 1969م، بتأهيل منتسبيه من خلال وضع آلية منهجية للتوظيف والتأهيل وانشاء مركز تدريبي لهم والتنسيق مع جامعة عدن بعملية التأهيل، حتى اضحى اكثر من 650 منتسبا للبنك يحملون شهادات جامعة، بعد ان كان عددهم لايزيد عن ال20 موظفا فقط قبل عدة سنوات.

وكان نصر مبارك باغريب نائب رئيس مجلس الادارة لمؤسسة الامل التنموية للطلاب المتفوقين، قد استعرض نشاط المؤسسة ورعايتها لاكثر من 400 طالب وطالبة من المتفوقين بجامعة عدن والكليات والمعاهد التخصصية بعدن والمناطق المجاورة لها، والى تخرج اكثر من 800 طالب وطالبة رعتهم المؤسسة خلال السنوات المنصرمة.

كما نوه الى طموح المؤسسة بتجسيد توجيهات د.عمر بامحسون بتعزيز مجالات الرعاية للطلاب المتفوقين وبالاهتمام بالخريجين بما يسهم بمشاركة المؤسسة بخدمة الطلاب والخريجين والمساعدة الممكنة بتوفير الظروف والبيئة المناسبة لمستقبلهم العملي.

الى ذلك جرى تبادل الاهداءات بين الجانبين من المجلات التي تصدرها المؤسسة (مجلة شعاع الأمل)، والتي يصدرها البنك (الأهلي المصرفي).