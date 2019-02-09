شكرا لقرائتكم خبر عن 1062 خرقاً لمليشيا الحوثي في الحديدة منذ بدء سريان الهدنة والان مع التفاصيل

كشف تقرير حكومي عن إرتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً 1062 خرقاً منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر الماضي وحتى 6 فبراير الجاري 2019م.

وذكر التقرير الذي نشرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ مقتطفات منه أن خروقات الحوثي تسببت في إستشهاد 72 مدنياً وإصابة 469 آخرين جراحات بعضهم خطيرة.

فيما أكد مصدر عسكري في الحكومة أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش الوطني.

وقال المصدر" ان الميليشيا الحوثية مستمرة في تصعيدها حيث انها في وقت سابق استهدفت البعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم والمسئولة عن اعادة الانتشار".

واضاف"قصفت المليشيا الحوثية في الساعات الماضية المطاحن التي تستخدمها الامم المتحدة مخازن لها في تحدي واضح واستهتار بالمجتمع الدولي بالإضافة الى ذلك فان هذه الميليشيا تعمل بشكل مستمر على تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زراعة الالغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية".

واكد المصدر بان المليشيا الحوثية تهدف من خلال تلك الخروقات الى استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف العربي في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق ستوكهولم.

ودعا المصدر مكتب المبعوث الاممي الى اتخاذ الخطوات اللازمة والجدية من اجل الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية للتوقف فوراً عن هذه الانتهاكات والخروقات والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص الحديدة.