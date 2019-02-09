شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وجرح العشرات من المعتمرين في انقلاب حافلة "راحة" في طريق أبين والان مع التفاصيل

توفي وجرح العشرات من المعتمرين اليمنيين في طريق ابين ناتج عن انقلاب حافلتهم في الطرييق العام.

وانقلبت حافلة تابعة لشركة راحة في منطقة العرقوب بمحافظة أبين ادت الى وفاة اجرح العشرات.

وقالت مصادر محلية إن مسافرين كانوا في طريقهم إلى عدن لحظة وقوع الحادث القتلى والجرحى إلى مستشفى قريب من موقع الحادث كما قاموا بالحفاظ على ممتلكات المسافرين التي تناثرت بسبب الحادث, إلى ان اتت عدة اطقم تابعة للواء 103 بجحين وقامت بنقل الجرحى والقتلى المتبقين.

وتسببت وعورة الطريق في "منطقة العرقوب" بعدة حوادث كان آخرها حافلة المعتمرين.

وزاد معدل انقلاب الحافلات التي تحمل معتمرين في طرقات العامة والطويلة لاسيما في طريق العبر.