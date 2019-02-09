شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الحملة الوطنية للتحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية في عدن والان مع التفاصيل

دشن نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، اليوم السبت، في المجمع الصحي بالميدان بمديرية صيرة بالعاصمة المؤقتة عدن، الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الحصبة والحصبة الالمانية التي تنطلق في جميع المرافق الصحية والمدارس والمواقع المؤقتة للأطفال بمختلف المحافظات.

وتستهدف الحملة التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان بدعم من عدد من الشركاء حتى 14 فبراير الجاري 13 مليونا و379 الف و 227 طفل وشاب ،كما يشارك في تنفيذ الحملة 41 الف و 194 كادر صحي موزعين على 10 الاف و66 مركز صحي ومراكز متحركة.

وقدم نائب رئيس الوزراء ومعه وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، اللقاح للأطفال المستهدفين وهو لقاح فعال وآمن ضد مرض الحصبة والحصبة الالمانية المصنفان فيروسان خطيران شديدا العدوى واحد أمراض الطفولة القاتلة.

وعقب التدشين، دعا نائب رئيس الوزراء كافة المواطنين في عموم محافظات الجمهورية الى التوجه بأبنائهم الى مراكز التحصين المنتشرة في المديريات لتلقي التحصين ضد هذ المرض الفتاك باعتباره من الأمراض السريعة الانتشار ..موضحاً بأن الحملة تستهدف ما يربو عن 13 مليون طفل وشاب في عموم محافظات الجمهورية.

وعبر نائب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود وزارة الصحة العامة وكوادرها الطبية..مثمناً المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية لدعم هذه الحملات الوقائية .. مشدداً على ضرورة ان تقوم وزارتي الاعلام والأوقاف والارشاد الى القيام بحملة توعوية شاملة مرافقة لحملة التحصين تحث المواطنين الى الدفع بأبنائهم الى مراكز التحصين .

بدوره قال وزير الصحة العامة والسكان "ان وزارة الصحة كانت قاب قوسين او ادنى للتخلص من وباء الحصبة إلا ان الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية ادت الى تأخر عملية القضاء على هذا الوباء" .. معبراً عن الشكر لكل العاملين في القطاع الصحي على جهودهم في قطاع الرعاية الصحية الأولية..مشيداً بدور المنظمات الداعمة ومنها المنسقية العامة للأمم المتحدة ( الاوتشا).

حضر التدشين وكيلا وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي ،وقطاع السكان الدكتورمصلح التوعلي ،ومدير مكتب الصحة بعدن الدكتور جمال خدابخش، ومدير عام مديرية صيره خالد سيدو ومدراء عموم البرامج والادارات بوزارة الصحة وممثلين عن المنظمات الدولية العاملة في اليمن.