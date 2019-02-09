شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تحمل القمة العالمية للحكومات في دبي غداً؟ والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات في دبي غدا الأحد، بمشاركة وزراء ومسؤولين مصريين وحضور أكثر من 4000 شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون عالميون، وقيادات 30 منظمة دولية.

وتشهد القمة - التي تعقد برعاية نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير - مشاركة 600 خبير ومتخصص في مجال استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، وذلك خلال أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية، إلى جانب أكثر من 120 رئيسًا ومسؤولًا في شركات عالمية بارزة.

وتتناول القمة 7 محاور رئيسية تستشرف مستقبل التكنولوجيا وتأثيرها على حكومات المستقبل، مستقبل الصحة وجودة الحياة، البيئة والتغير المناخي، التعليم وسوق العمل ومهارات المستقبل، التجارة والتعاون الدولي، المجتمعات والسياسة، والإعلام والاتصال بين الحكومة والمجتمع.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي رئيس القمة العالمية للحكومات محمد عبد الله القرقاوي - في تصريح - إن القمة ستشهد مشاركة شخصيات قيادية إماراتية بارزة، حيث يتحدث الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في جلسة رئيسية يستعرض خلالها 7 متغيرات رئيسية ستشكل مدن المستقبل.

وأضاف القرقاوي أن الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سيشارك أيضا في جلسة رئيسية بعنوان (مسيرة حكمة)، كما يشارك الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في جلسة رئيسية (زيارة البابا إلى الإمارات عهد جديد للأخوة الإنسانية)، كما تشارك الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان في جلسة رئيسية بعنوان (اختيار المستقبل الذي سنورّثه).

وأشار إلى أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان سيخاطب الحكومات خلال فعاليات المؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وسيلقي كذلك المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) كلاوس شواب كلمة حول (الجيل الرابع للعولمة) في الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة.

وأوضح القرقاوي أن القمة سيشارك فيها عدد من الشخصيات العالمية من بينهم بول كاجامي رئيس رواندا، إيبسي كامبل بار نائبة رئيس كوستاريكا، يوري راتاس رئيس وزراء إستونيا، الذين يمثلون الدول الثلاث ضيوف شرف القمة العالمية للحكومات، كما يشارك في القمة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري، إضافة إلى مشاركة 4 شخصيات عالمية حائزة على جائزة نوبل.