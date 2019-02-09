قوانين جديدة تحاصر هواوي في بريطانيا

الخليج 365/ بغدادذكرت صحيفة "صن" البريطانية، ان قوانين جديدة بشأن الاستثمار في بريطانيا ستمنع شركة هواوي الصينية من دخول المشروعات التكنولوجية الحساسة في المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها تابعته الخليج 365، إن "كثيرين يشعرون بقلق من أن السماح لهواوي بالدخول في طرح شبكة الجيل الخامس من الهواتف المحمولة في بريطانيا سيتيح للصين التجسس على الحياة الخاصة للناس واختراق الشركات البريطانية".



واضافت ان "وزيري الخارجية جيريمي هانت والدفاع جافين وليامسون من بين من أبدوا قلقهم بشأن امتداد الشركة الصينية".

وتحولت هواوي إلى مورد أساسي لمعدات شبكات الاتصال الأساسية، خاصة في الأسواق النامية نظرا لانخفاض أسعار منتجاتها.

وتمكنت مجموعة هواوي من اختراق الأسواق المقدمة من خلال دورها الريادي في تطوير معدات شبكات الجيل الخامس (5جي) للاتصالات الخليوية.

لكن عددا متزايدا من الدول الغربية بدأت تدير ظهرها لهواوي، خشية تحول هذه المعدات إلى حصان طروادة تابع لأجهزة بكين الأمنية، إذ تجبر القوانين الصينية الشركات المحلية على التعاون مع أجهزة الاستخبارات.

