مصر وإيران وإسرائيل.. 55 شرطًا تحسم الجيش الأقوى

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وضع موقعٌ عالميٌّ متخصصٌ في تصنيف قدرات جيوش العالم، الجيش الإيراني في موقع متقدم على جيش الاحتلال الإسرائيلي.. فهل القوة العسكرية لإيران أكبر من إسرائيل فعلًا؟

احتلت القوات المسلحة الإيرانية المرتبة الثالثة عشرة ضمن تصنيف موقع "جلوبال فاير باور" لأقوى الجيوش في العالم لعام 2018، الذي يبني تصنيفه وفقًا لإحصائيات مختلفة، كانت نتيجة إيران 0.3131، إذ إن النتيجة المثالية 0.00، في المقابل احتلت إسرائيل المرتبة السادسة عشرة، بمعدل قوة عسكري يبلغ 0.3444، وتتربع الولايات المتحدة على رأس هذه القائمة، تليها روسيا والصين والهند وفرنسا وبريطانيا، ومن اللافت أن مصر تحتل المركز الثاني عشر، متقدمة على إيران وإسرائيل، فيما تأتي إندونيسيا في المركز الخامس عشر، متقدمة على إسرائيل.

وأشارت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إلى أن هذا التصنيف أثار حفيظة وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي قالت "إنها السنة الثالثة على التوالي التي تقل فيها مرتبة إسرائيل في تصنيف الموقع، إذ سقطت نقطة واحدة عن العام السابق، و5 نقاط بعدما كانت تحتل المرتبة الـ11 في عام 2016". وأضافت أنه "في الوقت نفسه،

وأشارت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إلى أن هذا التصنيف أثار حفيظة وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي قالت "إنها السنة الثالثة على التوالي التي تقل فيها مرتبة إسرائيل في تصنيف الموقع، إذ سقطت نقطة واحدة عن العام السابق، و5 نقاط بعدما كانت تحتل المرتبة الـ11 في عام 2016". وأضافت أنه "في الوقت نفسه، تقدمت إيران إلى المرتبة الـ13 في 2018، بعد أن كانت في المرتبة الـ20 في عام 2017". ويبقى السؤال الأهم هو كيف يحسب موقع "جلوبال فاير باور" هذه الدرجات؟ يقول الموقع "إن الترتيب النهائي للقائمة يعتمد على 55 عاملًا مختلفًا لتحديد القدرات العسكرية لدولة معينة"، وأضاف أن "الصيغة الفريدة المستخدمة في التقييم، تسمح للدول الأصغر والأكثر تقدمًا تكنولوجيًا بالتنافس مع الدول الأكبر حجمًا والأقل تطورًا". وتابع أنه "يتم تطبيق هذه المعادلات في شكل مكافآت وعقوبات، لتحسين القائمة"، مشيرًا إلى أن درجة الكمال هي "0.0000"، وهو معدل غير قابل للتحقق وفقًا لهذه المعادلات. إسرائيل قد تدفع إيران لمراجعة وجودها في سوريا ويشرح الموقع كذلك أن الدرجات يتم ضبطها بواسطة مجموعة متنوعة من المعادلات، فعلى سبيل المثال، "لا يعتمد الترتيب فقط على العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة لأي بلد بل يركز على تنوع الأسلحة". وتأخذ الدرجات بعين الاعتبار أيضًا دول "العالم الأول والثاني، والثالث"، كما تشمل المعدلات الأخرى الجغرافيا، والصناعة، والموارد الطبيعية، والقوى العاملة والقوة المالية. وأشارت المجلة الأمريكية، إلى أنه لا شك في أن هناك بعض السياسيين سوف يشعرون بالارتياح عندما يعلمون أن "القيادة السياسية، والعسكرية الحالية لا تؤخذ بعين الاعتبار في التقييم". وهو العامل الذي ترى المجلة أنه ينبغي أن يمنح إسرائيل من الناحية النظرية تفوقا حاسما على إيران في التصنيف، على الأقل في الوقت الحالي. تصفية العلماء.. سلاح إسرائيل لمحاربة نووي إيران ويقول جلوبال فاير باور، إن "المخزونات النووية لا تؤخذ في الحسبان، ولكن تُعطى القوى النووية المعترف بها، والمشتبه في وجودها أفضلية"، حيث يعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، في حين أن إيران حاولت تطويرها في الماضي، وربما تكون قريبة من تطويرها الآن. وفي الوقت الذي تٌعد فيه معادلات الموقع لترتيب الدول مبهمة، إلا أن الموقع يستخدم العديد من العوامل التقليدية لحساب نتائجه، فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد سكان إيران 82 مليون نسمة، من ضمنهم 47 مليون نسمة قادرون على الخدمة العسكرية، في حين يبلغ عدد سكان إسرائيل 8.3 مليون نسمة، منهم 3.6 مليون فقط متاحون للخدمة العسكرية. وتبلغ مساحة إيران ما يقرب من 100 ضعف مساحة إسرائيل، كما تمتلك الكثير من النفط، إضافة إلى ذلك يضم الجيش الإيراني أكثر من 900 ألف من الجنود سواء في الخدمة أو في الاحتياط، مقابل 615 ألف جندي إسرائيلي. وتقول "ناشيونال إنترست" إن بسبب تلك العوامل تتفوق إيران على إسرائيل في هذه القائمة على الرغم من أن طهران تمتلك عددا أقل من الدبابات والطائرات. انقلاب المصالح.. إيران تتهم روسيا بدعم ضربات إسرائيل إلا أن الأمر على أرض الواقع قد يكون مختلفا، ففي حين أن إيران لديها جيش أكبر، وعدد سكان أكبر وعدد أكبر من القادرين على أداء الخدمة العسكرية، إلا أن ذلك لن يساعدها كثيرا في أي صراع مع إسرائيل. إذ إن البلدين لا يملكان أي حدود مع بعضهما البعض، وهو ما يعني أن الجيش الإيراني الكبير لن يكون قادرا على المشاركة في الصراع.

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