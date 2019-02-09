الحكومة الفنزويلية تٌعلن رفضها تلقي المساعدات من الولايات المتحدة

أعلنت الحكومة الفنزويلية رفضها تلقي المساعدات الإنسانية من الولايات المتحدة التي أرسلتها إلى كولومبيا حيث لتخزينها هناك من أجلهم.

وبعد يوم من وصول قافلة المساعدات إلى مدينة كوكوتا الحدودية سخر الرئيس نيكولاس مادورو من الولايات المتحدة لتقديمها كميات صغيرة من المساعدات بينما تبقي على عقوبات تتسبب في منع نحو 10 مليارات دولار من منشآت النفط البحرية والعائدات.

ومن جانبه حذر منافسه خوان جوايدو، الذي اعترفت به عشرات الدول زعيما شرعيا لفنزويلا، ضباط الجيش من عرقلة وصول المساعدات وسط انتشار واسع النطاق للأمراض وسوء التغذية بسبب انهيار اقتصادي ناجم عن تضخم هائل.