المستشار القانوني للإتحاد الإفريقي تؤكد تولي مصر رئاسة الاتحاد مهمة للغاية

أكدت السفيرة نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى أهمية تولى مصر رئاسة الاتحاد فى هذا التوقيت بالنسبة للقارة.. مشيرة إلى أن الاندماج المصرى فى أفريقيا يتزايد وهو ما عكسه فوز مصر باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية بالرغم من المنافسة الشديدة مما يبرهن على ثقة الدول الأفريقية فى قدرة مصر على العمل الأفريقى الموحد.

وأشادت السفيرة - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات القمة الأفريقية بأديس أبابا - بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الدور المصرى فى أفريقيا.. لافتة إلى أن التعاون المصرى الأفريقى يتزايد بشكل كبير، كما أن الزيارات المتكررة للرئيس السيسى إلى عدد من البلدان الأفريقية ووزير الخارجية سامح شكرى وعمل السفارات فى الخارج وخاصة فى أفريقيا ومحاولة تنشيط الدور المصرى بدأت تؤتى ثمارها من الناحية السياسية والأمر يحتاج لمزيد من المتابعة لكى يؤتى ثماره من الناحية الاقتصادية حيث أنه ما زال لدى المستثمر المصرى تخوف من التوجه نحو أفريقيا.

كما أشادت بقرار الرئيس السيسى إنشاء صندوق لتأمين المخاطر للمستثمرين ووصفته بالقرار الحميد خاصة بالنسبة للمستثمر الذى يريد أن يأتى إلى أفريقيا، وأضافت أن الأمر يحتاج إلى المتابعة وتعيين وزير متخصص لشئون التجارة والاستثمار فى أفريقيا لكى يوفر المعلومات اللازمة للمستثمر المصرى المهتم بإقامة مشروعات فى أفريقيا.

وفيما يتعلق بقضايا اللاجئين والمشردين فى أفريقيا باعتباره موضوع القمة المقبلة، قالت السفيرة نميرة نجم إن موضوع اللاجئين يشكل قضية كبيرة لأنه يشمل أيضا المشردين والأشخاص الذين يتم تحريكهم قسريا وكذلك الهجرة غير الشرعية.. لافتة إلى أن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى كان قد سبق وأن اتفقت فى موضوع الهجرة غير الشرعية مع الاتحاد الأوروبى على أن يتم التعامل مع الموضوع القارى، ودور الاتحاد الأفريقى ورئاسته هام جدا فى هذا الشأن.

وأضافت أن هناك فى الوقت الحالى تشاورات مع الشركاء على البحر المتوسط لضمان الحد من الهجرة غير الشرعية وإيجاد الحلول الناجزة حتى يتم التعامل مع هذا الموضوع.. مشيرة إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية حيث استطاعت خلال الأعوام القليلة الماضية الحد من هذه الظاهرة.

ونوهت بأن موضوع اللاجئين وبسبب النزاعات داخل أفريقيا وكما ورد بالتقارير الدولية فإنه يعكس وجود أعداد كبيرة من اللاجئين الأفارقة ونأمل أن نتمكن خلال هذا العام وتحت الرئاسة المصرية للاتحاد وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقى من إيجاد حلول تلائم الوضع الأفريقى بالنسبة للاجئين.

وفيما يخص اتفاقية التجارة الحرة ودخولها حيز التنفيذ..أكدت السفيرة نميرة نجم أننا لم نصل حتى الآن إلى حد التصديق المطلوب ولكن هناك عددا من البرلمانات الأفريقية الوطنية التى قامت بالموافقة على التصديق بالفعل، والاتحاد الأفريقى ينتظر إيداع وثائق التصديق من قبل هذه الدول ليصل عدد البلدان المصدقة على الاتفاقية إلى ما يقرب من 17 دولة وبالتالى نقترب من الحد المطلوب وهو 22 دولة.

وأعربت عن الأمل فى أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ خلال هذا العام، موضحة أن هناك أملا فى أن تقوم الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة فى أفريقيا بالتصديق على الاتفاقية..مذكرة بأن جنوب أفريقيا قامت خلال فعاليات المجلس التنفيذى بالتصديق.

وعن الخطوات التنفيذية لتنفيذ الاتفاقية..أشارت المستشار القانونى للاتحاد إلى أن جزءا من هذه الإجراءات سيكون على غرار الكوميسا فيما يخص إنشاء الهيئات التى تتابع تطبيق المسألة المرتبطة بدول المنشأ والتعريفات الجمركية وتنفيذ الاتفاقية وتفعيلها بشكل عام داخل الدول نفسها.. موضحة أن الجانب الآخر مرتبط بسبل حل النزاعات.

وأعلنت السفيرة نميرة نجم أن المكتب القانونى للاتحاد الأفريقى يعكف حاليا مع مفوض التجارة بالاتحاد الأفريقى على دراسة تفعيل الاتفاقية وكيفية تنفيذها.