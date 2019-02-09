التحالف الدولي في سوريا يعتقل خلية إرهابية لداعش

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية, اليوم السبت, أن التحالف الدولي اعتقل خلية إرهابية قيادية في تنظيم “داعش” وذلك في عملية إنزال بريف دير الزور.

وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية أمس الجمعة من اعتقال أكثر من 60 عنصرا من تنظيم “داعش”, ضمن عملية تمشيط ومداهمات مشتركة نفذتها فى مدينة الرقة شمال البلاد.

وشددت سوريا الديمقراطية على أن هذه الخلايا تعد مسؤولة بشكل مباشر عن بث الفوضى وإشاعة الفتنة بين أهالى مدينة الرقة.

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