القبض على مهرب نفط يمول "داعش" في الموصل

أعلنت ​القوات​ الأمنية العراقية عن "القبض على أحد ممولي تنظيم "داعش" في الساحل الأيسر ل​مدينة الموصل​".

وذكر مركز الإعلام الأمني الحكومي في بيان صحفي أن "مفارز استخبارات شرطة الطاقة ألقت القبض على متهم ينتمي ل​تنظيم داعش​ في الساحل الأيسر لمدينة الموصل"، مضيفا: "المتهم كان يمول التنظيم من خلال عمليات تهريب ​النفط​ ومشتقاته، وصادر بحقه أمر قبض".

على صعيد آخر، أشار البيان إلى ضبط وكر لتنظيم "داعش" يقع على أطراف وادي الكور ب​محافظة كركوك​".

وأوضح أن "الوكر احتوى على عتاد بندقية كلاشنكوف و​مواد غذائية​ وملابس مختلفة، وقد تم التعامل معها أصولياً".