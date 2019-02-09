أعلنت القوات الأمنية العراقية عن "القبض على أحد ممولي تنظيم "داعش" في الساحل الأيسر لمدينة الموصل".
وذكر مركز الإعلام الأمني الحكومي في بيان صحفي أن "مفارز استخبارات شرطة الطاقة ألقت القبض على متهم ينتمي لتنظيم داعش في الساحل الأيسر لمدينة الموصل"، مضيفا: "المتهم كان يمول التنظيم من خلال عمليات تهريب النفط ومشتقاته، وصادر بحقه أمر قبض".
على صعيد آخر، أشار البيان إلى ضبط وكر لتنظيم "داعش" يقع على أطراف وادي الكور بمحافظة كركوك".
وأوضح أن "الوكر احتوى على عتاد بندقية كلاشنكوف ومواد غذائية وملابس مختلفة، وقد تم التعامل معها أصولياً".
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مهرب نفط يمول "داعش" في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.