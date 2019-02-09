البيت الابيض يعلن ان ترامب بصحّة جيدة جداً

أعلن كبير أطباء البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ( (72عاما، يتمتّع "بصحّة جيّدة جداً"، وذلك إثر خضوعه لفحوص طبيّة استغرقت أربع ساعات. وذكر الطبيب شون كونلي في بيان نشره البيت الأبيض ان "يسرّني أن أعلن أن رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بصحّة جيدّة جدّاً وأتوقّع أن يظلّ كذلك لحين انتهاء ولايته الرئاسية، وإلى ما بعد ذلك".
وأعادت المروحية الرئاسية ترامب من مركز والتر ريد الطبي العسكري في ضواحي واشنطن بعد فحوص استمرت أربع ساعات.
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