القطان: الثورة الاسلامية كانت وستبقى مناصرة للمستضعفين

أبرق رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​ إلى المرشد الأعلى للجمهوريّة الإسلامية ال​إيران​ية ​علي الخامنئي​ وإلى الرئيس ​حسن روحاني​ وإلى السفير الإيراني في ​لبنان​ محمد جمال فيروزنيا بمناسبة الذكرى الأربعين لإنتصار الثورة الإسلامية في إيران. وأكد في البرقية ان الثورة "هي ثورة مباركة، وكانت ولازالت وستبقى ان شاء الله مناصرة للمستضعفين المظلومين في ​العالم​، وداعمة لحركات ​المقاومة​ في كل مكان سيما في ​فلسطين​ ولبنان".

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