رامي نجم: كنا وسنبقى دعاة حوار وانفتاح وتواصل

شدد المسؤول الاعلامي المركزي في حركة أمل الدكتور رامي نجم على أولوية الحوار، وقال خلال رعايته احتفالاً تكريمياً للاعلاميين في مركز قيادة اقليم البقاع بحركة أمل، في بعلبك بحضور مسؤول قيادة الاقليم اسعد جعفر: "كنا وسنبقى دعاة حوار وتلاقي وانفتاح وتواصل".
وأضاف: "نأمل بعد تشكيل الحكومة أن تنطلق العجلة الاصلاحية التطويرية لأن ما حصل بالأمس من حرق مواطن لنفسه أمام مدرسة مرفوض دينياً واجتماعياً". وأكد "دور الاعلام من خلال التركيز على اهتمامات المنطقة وعدم الاكتفاء بنقل تصريحات ومواقف تغذي الصراعات".
من جهته، شدد جعفر على "دور الاعلام في صناعة الحرية المسؤولة وفي المراقبة والتوجيه واظهار الحقيقة من اجل النهوض بالمجتمع والوطن".
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