ابو سليمان: الاولوية في وزارة العمل حماية اللبنانيين من مزاحمة العمالة الاجنبية

أعلن وزير العمل كميل ابو سليمان ان الاولوية في وزارته هي لحماية ال​لبنان​يين من مزاحمة العمالة الاجنبية، كاشفا في حديث تلفزيوني انه سيحاول وضع آلية تعطي الاولوية في سوق العمل للبنانيين في ظل المزاحمة المتأتية من ​العمالة السورية​ في لبنان.

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