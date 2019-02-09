وليد البعريني: التعليم رسالة مقدسة يجب فصلها عن التجارة

رأى النائب ​وليد البعريني​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "التعليم رسالة مقدسة يجب فصلها عن التجارة وحتى لو جاز الربح فعليك أن تقبل الخسارة ومن واجبنا دعم ​التعليم الرسمي​ مع إقتراح قانون يحمي ​الطلاب​ من تجارة بيع العلم كسلعة سوقية تتوخى الربح وترفض الخسارة متضامنين مع ذوي الفقيد جورج زريق وكل أهلنا في ​الشمال​".

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