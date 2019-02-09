الشيخ حسن عبد الله دعا الحكومة لوضع قضايا الناس أولوية بالمرحلة المقبلة

دعا مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله، خلال استقباله رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق ورئيس مركز ضمان صور حسن بزون ووفودا في دار الإفتاء الجعفري في صور، "رئيس الحكومة والوزراء الى وضع أولوية العمل في الأيام المقبلة لقضايا الناس ومصالحهم وخصوصا الملفات الاجتماعية والإنسانية والتي تعزز الأمن الغذائي وتقطع الطرق على البطالة والفساد والانحراف والسعي إلى تأمين فرص العمل للشباب للحد من الهجرة والبطالة".
ورأى أن "مما لا شك فيه أننا نعيش أجواء عيد مار مارون، هذه المناسبة وغيرها من المناسبات التي نحيي فيها ذكرى الرجال الذين كانوا للانسانية نموذجا مميزا ورائعا، وعليه نجتمع جميعا برؤية واحدة من أجل الإنسان الذي لطالما كررها الإمام القائد السيد موسى الصدر قيمة لبنان انسانه، وعلينا بالتنوع اللبناني الموجود ان نحافظ على قيمة الإنسان وألا نسمع بالمآسي التي تحصل في لبنان وخصوصا ما حصل مع المرحوم جورج زريق وغيره من الحالات التي تستدعي التحرك في الإطار الصحيح من أجل الإنسان".
وتحدث عن "ذكرى حسن قصير ال الذي سطر ملحمة بطولية يبقى صداها في كل حين ويدفع الأمة الى مزيد من التمسك بنهج المقاومة والقاعدة الذهبية التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الشعب والجيش والمقاومة".
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