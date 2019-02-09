الحواط: ما أحوجنا الى قداسة وتقوى مار مارون

علق النائب ​زياد الحواط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على انه "ما أحوجنا الى قداسة ونسك وتقوى ​مار مارون​ في هذا الزمن الصعب. التواضع والتجذّر في الأرض طريق الخلاص".

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