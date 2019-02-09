أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن مديرية النبطية الإقليمية في ​أمن الدولة​ أوقفت كل من اللبنانيين ( ح ا) و ( م ح) و ( ع ت) بجرم تعاطي المخدرات وسليفيا وبناء لاشارة ​القضاء​ المختص سلم الموقوفون الثلاثة إلى ​مكتب مكافحة المخدرات​ في ​الجنوب​.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة:توقيف 3 مواطنين بجرم تعاطي المخدرات في النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.