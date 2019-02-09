براءة سائق من الإتجار في "الهيروين" بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الخامسة"، اليوم السبت، ببراءة عبد الوهاب علي محمد إبراهيم، من تهمة الإتجار في مخدر الهيروين، وإحراز سلاح ناري.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين شريف حامد، وحسام عوض، وسكرتارية عبد الفتاح أبو سلام، وذلك في أحداث القضية رقم 2048 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة بيلا، والمقيدة برقم 1290 لسنة 2018 كلي كفر الشيخ.

تعود أحداث الواقعة إلى القبض على عبد الوهاب على محمد 59 سنة، سائق ويقيم بدائرة قسم شرطة بيلا، يوم 16 / 4 / 2018، وإحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، بتهمة إحراز جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح به قانونًا بكمية 173 لفافة، بقصد الإتجار، وسلاح ناري غير "فرد خرطوش"، و7 طلقات تستخدم لنفس السلاح.

ودفعت سمر جمال، محامية المتهم، أمام المحكمة ببطلان إذن النيابة العامة لبنائه على تحريات غير جدية تفتقد المراقبة الشخصية للمتهم، والتلاحق الزمني السريع للأحداث، وعدم جدية تصوير الواقعة، وانتفاء السيطرة المادية للمتهم على السيارة محل الواقعة، وكذا انتفاء صلة المتهم بالحرز المضبوط، وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة.

