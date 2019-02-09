إتش آي جي كابيتال تستكمل الاستحواذ على تاكونيك بايوساينسز

بوسطن -السبت 9 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): يسرّ "إتش آي جي كابيتال" ("إتش آي جي")، وهي شركة استثمارات عالميّة رائدة لرؤوس الأموال الخاصّة تدير 30 مليار دولار أمريكي من رؤوس الأموال السهميّة*، أن تعلن عن تعاون إحدى شركاتها التابعة مع فريق إدارة شركة "تاكونيك بايوساينسز" ("تاكونيك" أو "الشركة") لدعم نموّ الشركة بصفتها مزوّداً عالميّاً رائداً لنماذج وخدمات الأبحاث في قطاعات المستحضرات الصيدلانيّة، والتكنولوجيا الحيويّة، ومنظمات البحوث التعاقديّة، والأبحاث الأكاديميّة.

تتّخذ "تاكونيك" من رينسيلير في نيويورك مقرّاً لها، وتدير عمليّات في جيرمانتاون ونيويورك وإنديانا وألمانيا والدنمارك. وتُعدّ "تاكونيك" شركة رائدة عالميّة في مجال حلول النماذج والخدمات المعدلة وراثيّاً، والمستخدمة في أبحاث علوم الحياة الحرجة. وبفضل مكانتها الرائدة في السوق وعلاقاتها طويلة الأمد، تتمتع "تاكونيك" بوضع جيّد للاستفادة من النموّ الكبير في السوق الأوسع لخدمات الرعاية الصحيّة، وبشكلٍ خاصّ في نموّ نماذج التعديل الوراثي. ويلجأ الباحثون إلى نماذج وخدمات "تاكونيك" في مجموعة واسعة من تطبيقات الأبحاث المتنامية، بما في ذلك علم الأورام وعلم المناعة وعلوم الأعصاب بالإضافة إلى مجالات علاجيّة قائمة وناشئة أخرى.

وقال جون فون بارجن، المدير الإاري لشركة "إتش آي جي"، في هذا السياق: "يساهم كلّ من خبرة ’تاكونيك‘ العلميّة، وعقليّة العميل أوّلاً، والجودة الاستثنائيّة ومعايير الخدمة، وتوفّر مجموعة كاملة من القدرات، بتأمين حلّ متكامل متميّز يتيح قيمة فريدة لسوق علوم الحياة المتنامية. ونحن متحمّسون لدعم الفريق القيادي الالستثنائي لـ’تاكونيك‘ فيما نسعى ظغلى توسيع نطاق حضورنا الجغرافيّ، وقاعدة شراكاتنا، وعروض المنتجات والخدمات".

تمّ تعيين الرئيس التنفيذي السابق، الدكتور روبرت روزنثال، بمنصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشؤون الابتكار في "تاكونيك"، ليساعد على توجيه المسار الاستراتيجي للشركة. وينضمّ أيضاً إلى المجلس أليكس زيسون، المدير الإداري لـ"إتش آي جي بيو هيلث بارتنرز"، وهي إحدى شركات "إتش آي جي" الملتزمة بالاستثمارات في علوم الحياة. وأمضى أليكس أكثر من عقدَين من الزمن في الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية وقطاعات الأبحاث في مجال التكنولوجيا الحيويّة، والمستحضرات الصيدلانيّة المتخصّصة، وتوصيل الأدوية، والتشخيص.

وصرّح الدكتور روبرت روزنسال قائلاً: "تشهد ’تاكونيك بايوساينسز‘ مرحلةً مهمّة من مسار نموّها. ونثق بأنّ الشراكة مع ’إتش آي جي‘ ستتيح لنا مواصلة تقديم حلول عالميّة لمشاكل عملائنا، بالتزامن مع إتاحة المصادر اللازمة لتحقيق خطّتنا الاستراتيجيّة". وقالت نانسي ساندي، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "تاكونيك": "ستساعد الاستثمارات والمصادر العميقة، خاصّةً في مجال الاندماج والاستحواذ، على تحفيز توسّعنا المستمرّ والسماح لنا بتلبية احتياجات العملاء غير الملباة بسرعة أكبر".

لمحة عن "تاكونيك بايوساينسز"

تعدّ "تاكونيك بايوساينسز" شركة عالمية رائدة مرخّصة بالكامل في مجال النماذج والخدمات المعدلة وراثيّاً. تأسّست "تاكونيك" عام 1952، وتقدّم أفضل الحلول ليتمكّن العملاء من الاستحواذ والإنتاج المخصص والتوليد والاشتراط المسبق واختبار وتوزيع نماذج الأبحاث القيّمة حول العالم. وتتخصّص الشركة في مجال النماذج المعدلة وراثيّاً، ونماذج الأبحاث الدقيقة، وتصميم النماذج المتكاملة، والخدمات الزراعية وتربية الحيوانات، كما تقوم بتشغيل ثلاثة مختبرات خدمة وستّ منشآت للزراعة وتربية الحيوانات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وتتمتع بعلاقات توزيع في آسيا، وبقدرات شحن عالميّة لإتاحة نماذج في أيّ مكان حول العالم.

لمحة عن "إتش آي جي كابيتال"

تُعد "إتش آي جي" شركة استثمار عالميّة رائدة لرؤوس الأموال الخاصّة والأصول البديلة. وتتّخذ "إتش آي جي" من ميامي مقرّاً لها، مع مكاتب في نيويورك وبوسطن وشيكاغو ودالاس ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وأتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكيّة، وتمتلك مكاتب عالميّة تابعة لها في لندن وهامبورج ومدريد وميلانو وباريس وبوجوتا وريو دي جانيرو وساو باولو. تتخصّص الشركة في تأمين رؤوس أموال للديون والأسهم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مع استخدام مقاربة مرنة ومركزة/ وتضيف القيمة على الصعيد التشغيلي:

تستثمر صناديق رؤوس الأموال من "إتش آي جي" في التغيّرات الإداريّة، وإعادة الرسملة والاستثناءات المؤسسيّة لكلّ من أعمال التصنيع والخدمات المربحة وضعيفة الأداء. تستثمر صناديق الدين من "إتش آي جي" في تمويل القروض الكبرى والأحاديّة والصغيرة لشركات متعددة الأحجام، على أساس مبدئي (أصول مباشرة)، وفي الأسواق الثانويّة. وتعدّ "إتش آي جي" شركة إدارة رائدة في مجال التزامات القروض المضمونة، من خلال مجموعة أدوات "وايت هورس"، وتدير شركة تطوير أعمال مدرجة في البورصة باسم "وايت هورس فاينانس". تستثمر صناديق العقارات من "إتش آي جي" في ملكيّات القيمة المضافة، التي تكون قادرة على الاستفادة من الممارسات المحسّنة لإدارة الأصول.

منذ تأسيسها في عام 1993، استثمرت "إتش آي جي" وقامت بإدارة أكثر من 300 شركة حول العالم. وتشمل حافظتها الحاليّة أكثر من 100 شركة مع مبيعات مدمجة تفوق 30 مليار دولار أمريكي. www.higcapital.com.

*استناداً إلى مجموع الالتزامات الرأسماليّة بقيادة "إتش آي جي كابيتال" وشركاتها التابعة.

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