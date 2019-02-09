شلمبرجير تعلن عن تعيين رئيس تنفيذي للعمليات

باريس -السبت 9 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت شركة "شلمبرجير" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: NYSE:SLB) اليوم عن تعيين مجلس إدارتها للسيد أوليفر لو بوش بمنصب الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة "شلمبرجير" المحدودة بمفعول فوري.

وسيعمل السيد لو بوش تحت الإشراف المباشر للسيد بال كيبسجارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وسيتولّى مسؤولية إدارة خطوط الإنتاج بمجموعة "كاميرون"، بما في ذلك، وان سابسي" بالإضافة إلى بعض من خطوط إنتاج التكنولوجيا الرائدة في "شلمبرجير" التي تتضمن حلول البرمجيات المتكاملة "سوفتوير إنتيجريتد سوليوشنز" وخدمات الحفر المتكاملة " إنتيجريتد لاند آند ريجز".

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال السيد ال كيبسجارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "شلمبرجير": "يتمتّع السيد أوليفر بسجلٍّ حافلٍ بالخبرات الهامة في القطاع إضافةً إلى المناصب التقنية والإدارية التي تولّاها في ’شلمبرجير‘، ما يمنحني ثقةً تامةً بقدرته على إدارة وتنمية جميع جوانب عملياتنا. وأتطلّع قدماً للعمل معه بشكل وثيق".

وقبل تسلّمه لهذا المنصب، شغل لو بوش عدداً من المناصب القيادية العالمية، بما في ذلك، رئيس مجموعة إنتاج "كاميرون" (فبراير 2017-مايو 2018)؛ ورئيس "شلمبرجير كومبليشنز" (أكتوبر 2014-يناير 2017)؛ ونائب الرئيس لشؤون الهندسة والتصنيع والاستدامة (أغسطس 2010-سبتمبر 2014). وفي بدايات حياته المهنية، شغل لو بوش منصب مدير الأسواق الجغرافية لبحر الشمال، ورئيس حلول البرمجيات المتكاملة "سوفتوير إنتيجريتد سوليوشنز".

وبصفته مهندس كهرباء يحمل درجة ماجستير في الإلكترونيات الدقيقة من جامعة بوردو للعلوم، بدأ السيد لو بوش حياته المهنية في "شلمبرجير" عام 1987 كمهندسٍ كهربائي، وأمضى بداياته المهنية في البرمجيات المتكاملة وتطويرها، إضافةً إلى تطوير الإلكترونيات التي تتحمل درجات حرارة مرتفعة لأنشطة "وايرلاين".

لمحة عن "شلمبرجير"

"شلمبرجير" هي المورّد الرائد عالمياً في مجال تقنية توصيف الآبار والتنقيب والإنتاج والمعالجة لقطاع النفط والغاز. وبفضل حوالي 100 ألف موظف يمثّلون أكثر من 140 جنسية ويعملون في أكثر من 85 بلداً، تقدّم "شلمبرجير" المجموعة الأشمل من المنتجات والخدمات في القطاع، بدءاً من مرحلة الاستكشاف وصولاً إلى مرحلة الإنتاج، وحلول مدمجة من المسامي إلى خطوط الأنابيب التي من شأنها أن تحسّن استرجاع الهيدروكربون لتقديم أداءٍ أفضل للآبار.

تملك شركة "شلمبرجير" المحدودة مكاتب رئيسية في باريس وهيوستن ولندن ولاهاي. وفي عام 2018، بلغت إيراداتها من العمليات المستمرة 32.82 مليار دولار أمريكي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.slb.com.

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