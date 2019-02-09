استحواذ بريسيجيون سورفاسينغ سوليوشونز على شعبة التقطيع إلى...

مونت بروسبكت ،إلينوي-السبت 9 فبراير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير) أعلنت شركة "بريسيجيون سورفاسينغ سوليوشنزر" (مسبقاً "مجموعة لابماستبر والترز غروب") الشركة الرائدة عالميّاً في توفير منتجات وخدمات التغليف والتلميع والطحن والشحذ بأنّها بصدد امتلاك معدّات التقطيع إلى وريقات بواسطة التقنيّة الفوتوفولطيّة وتقنيّة الركيزة المتخصصة (للصناعة شبه الموصلة والياقوتيّة) المتوفّرة لدى شركة "ماير برغر" (ومقرّها ثون، سويسرا).

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يقول براين نيلسون، الرئيس التنفيذي لشركة "بي أس أس": "إنّ امتلاك محفظة "ماير برغر" من تقنيّات التقطيع إلى وريقات سوف يسمح لنا بتوسيع عمليّاتنا ونشاطاتنا في الأسواق الأساسيّة لا سيّما في مجال المنتجات الموصلة والالكترونيّة المعدّة للمستهلك. فتنقيّة بيتر والترز أي سي ميكرولاين المتطوّرة (التي أُعدّت في رندزبرغ ألمانيا) متوفّرة أصلاً لدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الوريقات الركيزة ونحن نرى بأنّ إضافة خطّ ماير برغر للتقطيع الورقي سوف يُفسح المجال أمام فرص مبيع جديدة وسط القاعدة الزبونيّة الموجودة وسوف يسمح لنا أيضاً بتقديم خدمة عالميّة غير مسبوقة ودعم فنّي.

تنوي "بي أس أس" توظيف مهارات اليد العاملة المحليّة لشركة "ماير برغر" ومواصلة عمليّة تطوير المنتج ونشاطات التصنيع في تطبيقات التقطيع غير المستندة إلى التقنيّة الفوتوفولطيّة المتوفرة في ثون سويسرا حيث أبرمت عقد إيجار لفترةٍ طويلةٍ مع "ماير برغر". وسوف تبقى نشاطات تطوير أنظمة التقطيع الفتوفولطيّة إلى وريقات في الصين. وسوف تواظب "بي أس أس" على توفير خدمة عالميّة لجميع الزبائن الحاليين والمستقبليين في مجال التقطيع إلى وريقات حول العالم. وسوف توظّف"بي أس أس" حوالى 70 موظفاً في موقع ثون إضافةً إلى 26 زبون في مراكزها حول العالم. وعلّق الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية بريت روزينتال: "إنّه بموجب الاتفاقية مع ماير سوف يلتحق بشركة "بي أس أس" عددٌ من الموظفين الفنيين والمهندسين المتفوّقين. أنا أتطلّع إلى التحاق العناصر الجديدة بفريق عمل الهندسة وإلى الإفادة من خبرتهم في المجموعة".

ويُضيف هانش براندل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماير برغر": "مع أنّ "ماير برغر" تعزو توسّعها إلى صناعة التقطيع إلى وريقات، إلاّ أنّها تركّز اليوم بالدرجة الأولى على تكنولوجيّات تلبيس الخلايا الفوتوفولطيّة وتوصيل الوحدات. وعليه، فإنّ شركة "بي أس أس" بفضل امتلاكها تقنيّة ماير في التقطيع إلى وريقات وبناءً على نشاطها في الصناعة شبة الموصلة، باتت تشغل موقعاً مثالياً يسمح لها بتعزيز تآزرها مع تكنولوجيا التقطيع إلى وريقات. وأنا مسرورٌ لكوننا من خلال "بي أس أس"، الشركة المالكة الجديدة، سنكون قد طوّرنا حلّاً مؤاتياً لكلا الطرفين، وهو حلٌّ يحافظ على فرص العمل وعلى الدراية في ثون".

دخل عقد الشراء المرحلة الأخيرة مع صياغة البنود الختاميّة المعياريّة. ومن المتوقّع أن تُبرم الصفقة قرابة انتهاء الفصل الأولّ من العام 2019. تمّ الاتفاق على سعر مبيع بقيمة 50 مليون فرنك سويسري نقداً وهو مبلغ يوازي تقريباً صافي مبيعات تجارة صناعة التقطيع إلى وريقات. يلحظ العقد بند المدفوعات الإضافيّة الذي يُحتسب نسبةً إلى سقف عائدات محدد في العام 2019. ويرى كلّ من "ماير برغر" وشركة "بي أس أس" بأنّ الصفقة تمثّل خطوةً إستراتيجيّةً سوف تُعزز موقع الشركتين الرائدتين في عالم التكنولوجيا.

أضافت كيلي كافيت، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في المجموعة لدى "بي أس أس": "نحن متحمّسون للتوصّل إلى الصيغة النهائيّة للاتفاق مع برغر ونشعر بأنّ العمليّة مربحةٌ للطرفين. أمّا إضافة تجارة معدات التقطيع إلى وريقات فتمنح "بي أس أس" تكنولوجيا جديدة في مجال الدقّة وتعد بمستقبلٍ ماليّ واعدٍ للمجموعة".

تمكّنت "بريسيجيون سورفاسينغ سوليوشنز" من معالجة أكثر مشاكل الدقّة في الأسطح إلحاحاً. ففي رصيد الشركة مئات السنوات من الخبرة وقد برهنت عن نجاحها في تطوير حلول المعالجة الفعّالة من حيث الكلفة لأيٍّ تطبيق تقريباً.

حول بريسيجيون سورفاسينغ سوليوشنز "بي أس أس"

شركة "بي أس أس" هي الشركة الرائدة عالميّاً في مجال تطوير تكنولوجيا إنتاج أسطحٍ مزخرفةٍ بدرجةٍ عاليةٍ من الدقّة. وفي ظلّ انتماء الشركة سابقاً إلى مجموعة لابماستر والعلامات التجاريّة لكلّ من بيتر والترز وإي أل بي وأبا وميكرون وريفورم وكيهرين، برهنت عن نجاحها في تطوير حلول إنتاج فعّالة من حيث الكلفة لعمليّات التغليف والتلميع والطحن الناعم وصقل الحواف الخشنة وطحن المواد الملقّمة الخشنة وشحذ التجويفات والطحن مزدوج الأسطوانات والتلميع ونجحت في عملها بواسطة شبكة متنامية من مكاتب المبيع والخدمة القائمة حول العالم. ولدى الشركة أكثر من 9000 زبون عالمي يستخدم تكنولوجيا كشط الأسطح لجميع حاجات المستخدم النهائي. يقع مقرّ "بي أس أس" في مونت بروسبتك أي أل وهي توفّر فرص عمل لأكثر من 900 شخصٍ عبر منشآت التصنيع الثلاثة عشر التي تُديرها في قاراتٍ ثلاث. لمزيدٍ من المعلومات، زيارة الموقع: http://www.precision-surface.com

حول ماير برغر تكنولوجي ليميتد

شركة ماير برغر هي شركة تكنولوجيا رائدة عالمياً متخصصة في الأنظمة المبتكرة والعمليّات المبنيّة على تكنولوجيّات شبه التوصيل. تركّز الشركة على الحلول الفوتوفولطيّة (صناعة الطاقة الشمسيّة) في حين تشمل مهاراتها وتكنولوجياتها مجالاتٍ مهمة في صناعة شبه الموصلات والصناعة الالكتروضوئيّة ناهيك عن العديد من الأسواق عالية الدقّة المبنيّة على مواد شبه موصلة. اشتهرت ماير برغر بكونها علامة تجاريّة عالميّة تقدّم لزبائنها في الصناعة الفوتوفولطيّة منتجاتٍ متفوّقة وحلولاً مبتكرة لعمليّات تصنيع الرقائق ومعالجة الخلايا الشمسيّة والوحدات الشمسيّة. توفّر الشركة قيمةً مضافةً لزبائنها وتتمايز عن المنافسة بكونها تركّز على التكنولوجيّات المحوريّة في سلسلة القيمة. تستكمل محفظة ماير برغر الشاملة بشبكة عالميّة من الخدمات تتضمّن قطع الغيار والمنتجات القابلة للاستهلاك والدراية ودعم الزبون وخدمة ما بعد البيع والتدريب وغيره من الخدمات. ماير برغر ممثّلةً في أوروبا وآسيا وأمريكا الشماليّة في أسواقٍ أساسيّةٍ ولها فروع ومراكز خدمة في الصين وألمانيا والهند واليابان وكوريا وماليزيا وهولندا وسويسرا وسنغافورة وتايوان والولايات المتحدة. تكثّف الشركة جهودها لدخول أسواق جديدة مثل جنوب أمريكا وإفريقيا والمنطقة العربيّة. ترد الأسهم المسجّلة لماير برغر تكنولوجي ليميتد في بورصة سويسرا (مؤشر MBTN). لمزيدٍ من المعلومات زيارة الموقع: www.meyerburger.com.

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