ترامب: القمة مع كيم ستعقد في هانوي نهاية فبراير

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة، إنه سيعقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون في العاصمة الفيتنامية هانوي خلال الشهر الجاري.

وكتب ترامب على موقع تويتر "لقد غادر ممثلي كوريا الشمالية للتو بعد اجتماع مثمر والاتفاق على موعد وتاريح القمة الثانية مع كيم كونج أون، ستعقد القمة في هانوي بفيتنام يومي 27 و28 فبراير، اتطلع إلى مقابلة الرئيس كيم وتعزيز قضية السلام".

وفي تغريدة لاحقة، أشار الرئيس ترامب بكيم ووصفه بأنه يقود كوريا الشمالية إلى النجاح الاقتصادي.

وأضاف ترامب "ربما يثير دهشة البعض، لكنه لن يثير دهشتي، لأني تمكنت من معرفته وفهم مدى قدرته، كوريا الشمالية ستصبح صاروخاً من نوع مختلف، صاروخا اقتصادياً".

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