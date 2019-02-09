قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفسطينية، اليوم الجمعة، إن الفلسطينيين لن يحضروا مؤتمراً بشأن الشرق الأوسط تنظمه الولايات المتحدة في العاصمة البولندية وارسو الأسبوع القادم.

وكتب عريقات على تويتر "فيما يتعلق بتوجيه دعوة لنا، نستطيع القول إنه جرى اتصال اليوم فقط من الجانب البولندي... موقفنا مازال واضحاً: لن نحضر هذا المؤتمر ونؤكد على أننا لم نفوض أحداً للحديث باسم فلسطين".

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كان مسؤول أميركي قد صرح، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الإدارة الأميركية طلبت من السلطة الفلسطينية إيفاد ممثلين لحضور المؤتمر.

وينظم المؤتمر في الفترة بين 12 و14 فبراير الجاري.

كانت هذه تفاصيل خبر عريقات: الفلسطينيون لن يحضروا مؤتمر بولندا ولم يفوضوا أحداً للحديث نيابة عنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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