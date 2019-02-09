غدًا.. إزاحة الستار عن تمثال الإمبراطور الإثيوبي هيلاسيلاسي بمقر الاتحاد الأفريقى

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يشهد الزعماء المشاركون في الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا غدا الأحد، مراسم إزاحة الستار عن تمثال الإمبراطور الإثيوبي الراحل هيلاسيلاسي، والذي يقام بمقر الاتحاد لأول مرة تقديرا لجهوده في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية ودعم التعاون والعلاقاتبين دول القارة.
وذكرت صحيفة " ذي أثيوبيان هيرالد" أن رئيس الوزراء الأثيوبي سيشهد مراسم إزاحة الستار عن التمثال إلى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية في أديس أبابا.
وأوضحت الصحيفة أن هذا التمثال سيخلد دور الإمبراطور هيلاسيلاسي في دعم الوحدة الأفريقية باعتباره من أوائل المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية عام ١٩٦٣، والتي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أن التطورات السياسية التي حدثت في أثيوبيا بعد وفاة الإمبراطور ألقت ظلالا على دوره في دفع مفهوم التعاون المشترك بين الدول الأفريقية.
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