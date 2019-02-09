المؤسسة الوطنية للنفط تناقش أزمة حقل الشرارة مع مسؤولي "ريبسول"

وكالات:

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم السبت، إن رئيسها مصطفى صنع الله ناقش أزمة حقل الشرارة النفطي مع مسؤولين من شركة "ريبسول" في طرابلس.

وذكرت المؤسسة إن الجانبين دعيا في المحادثات، التي أجريت يوم الخميس، "إلى وقف الأعمال القتالية والنزاعات المسلحة داخل المنشأة

وحولها، والتي تعتبر مطلبا أساسيا لاستئناف العمليات الإنتاجية في الحقل"، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "الوسط" الليبية.

وظل حقل الشرارة، أكبر حقول النفط الليبية، أساس نزاع بين الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس وحكومة منافسة تتمركز في شرق البلاد.

وأعرب الطرفان عن "قلقهما حيال سلامة الموظفين المتواجدين بالحقل والإعداد الأمني العام للموقع، داعين إلى وقف الأعمال القتالية والنزاعات المسلحة داخل المنشأة

وحولها، والتي تعتبر مطلبا أساسيا لاستئناف العمليات الإنتاجية في الحقل"، بحسب البيان.

وحضر الاجتماع خالد بو خطوة مدير عام الأمن والسلامة والصحة والبيئة والتنمية المستدامة ومهدي اصمامة، نائب المدير العام لشركة "ريبسول" فرع ليبيا.

وكان المجلس الرئاسي أعلن، يوم الأربعاء، تعيين علي كنة قائدا عسكريا لسبها، بعدما سيطرت قوات حفتر على المدينة في حملة بدأها الشهر الماضي في الجنوب تهدف إلى طرد "الإرهابيين" وتأمين المنشآت النفطية الحيوية.