ترامب يكشف عن مكان انعقاد القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية

لقاء سابق بين ترامب وكيم

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المكان الذي سيعقد فيه اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال ترامب على تويتر " من يمثلونني غادروا للتو كوريا الشمالية بعد اجتماع مثمر للغاية واتفقوا على موعد وتاريخ لقاء القمة الثاني مع كيم جونج أون سيعقد في هانوي بفيتنام يومي 27 و28 فبراير.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة إن الممثل

الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون عقد محادثات على مدى ثلاثة أيام في بيونج يانج للتحضير لاجتماع القمة.

وقال بيان للخارجية الأمريكية إن بيجون اتفق مع نظيره كيم هيوك تشول على الاجتماع مرة أخرى قبل القمة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أنه سيتم عقد محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا

الشمالية قبل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون في فيتنام يومي 27 و28 فبراير.

وقال الخارجية الأمريكية بعد محادثات المبعوث الأمريكي الخاص لدى كوريا الشمالية ستيفن بيجان مع نظيره الكوري الشمالي كيم: "تم بحث تنفيذ التزامات الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب والرئيس والزعيم كيم جونغ أون التي تم التوصل إليها خلال قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي الكامل، وتحويل العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا

الشمالية، وبناء سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.